Deutsche wollen mehr Flüchtlinge aufnehmen – Stimmt das?

Der ARD-Deutschlandtrend hat laut einen Artikel vom T-Online Magazin eine neue Umfrage zum Thema „Flüchtlinge“ veröffentlicht. Demnach will jeder zweite Deutsche mehr Flüchtlinge in Deutschland aufnehmen. Befragt wurden zu dem Thema unter anderem auch Anhänger der Parteien Bündnis90/Grüne und Alternative für Deutschland.

Wenn man das Ergebnis allerdings genauer anschaut, kommt man zu dem Entschluß, das hier mehrheitlich eher Menschen aus dem links/grünen Millieu befragt wurden. Die Umfage hat ergeben, dass jeder zweite Deutsche mehr Flüchtlinge aufnehmen will. T-Online hat ebenfalls eine Umfrage in dem Artikel gestartet, das Ergebnis steht diametral zu der Umfrage des ARD-Deutschlandtrend. Die Kommentarfunktion wurde vorsorglich im Artikel abgeschaltet. Die Meinung der Bürger ist in diesem Fall nicht gewünscht. Verständlich, schließlich wird dann sehr schnell deutlich, dass der deutsche Bürger eben nicht mehr Flüchtlinge aufnehmen möchte.

Zum Zeitpunkt unserer Abfrage (siehe Screenshot) hatten bereits 16507 Menschen abgestimmt, das Ergebnis: 94,2% der Befragten haben sich gegen eine Aufnahme von weiteren Wirtschaftsflüchtlingen aus Schwarzafrika ausgesprochen. Der deutsche Bürger hat eben ein feines Gespür dafür, wenn ihm die Propaganda-Abteilung der Politik wieder einmal das Geld aus der Tasche ziehen will. Damit kann man sicherlich die senile Stammwählerschaft der CDU und SPD bedienen, denen wegen ihrer Selbstzufriedenheit alles Recht ist, was ihm die Polit-Claqueure aus Berlin weiter aufbürden möchten.

Warum Wirtschaftsflüchtlinge?

Ganz einfach. Flüchtlinge die mehrere Grenzen überquert haben, die als sicher gelten, haben scheinbar ein anderes Ziel im Kopf. Die Flüchtlinge die in Italien landen, stellen mehrheitlich nicht in Italien einen Antrag auf Asyl. Das ist Fakt. Vielmehr reisen diese Flüchtlinge weiter nach Deutschland. Warum?

Wir Deutschen geben viel Geld aus, um in Italien Urlaub zu machen. Die klimatischen Verhältnisse sind dort angenehmer als in Deutschland. Sonne, Strand und Meer. Gutes essen. Dolce Vita eben. Das müsste eigentlich jedem Asylanten aus Afrika entgegenkommen. Aber das scheint für die Wirtschaftflüchtlinge aus Schwarzafrika kein Anreiz zu sein. Denn in Italien gibt es keinen opulenten Sozialstaat, der den Flüchtlingen die gebratenen Tauben freihaus liefert. In Deutschland schon.

Und sollten bestimmte Forderungen der Asylanten von deutschen Politikern nicht erfüllt werden, ketten sich Asylanten an Bäume, oder besetzen Gebäude um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. In Deutschland funktioniert so etwas.

Das Märchen von Frauen und Kindern

Angeblich sollen mehrheitlich Frauen und Kinder in Italien ankommen. Die Fernsehbilder sprechen eine andere Sprache. Auch die Daten beim Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge von 2014 sagen etwas anderes. Die Berichte zeigen ein ganz anderes Bild, als politisch und auch medial in Deutschland verbreitet wird. Statt Frauen und Kinder kommen überwiegend männliche Asylbewerber ins Land.

Anhand der Tabelle kann man sehr schnell erkennen, das hier Medien und öffentlich rechtliche Sender wieder einmal ein falsches Bild vorgaukeln wollen. Mehrheitlich strömen eben nicht Frauen und Kinder aus Afrika nach Europa herein. Nein, es sind zumeist kräfitge junge Männer die ihre Heimatländer verlassen, um die Segnungen der Gutmenschen in Europa zu erhalten. In den Kriminalitätsstatistiken wird man diese bildungsferne Zuwanderung soäter wieder finden.

